أردوغان: سنفشل محاولات الدجالين على مواقع التواصل الساعين لإشعال الفوضى في تركيا





أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “الحكومة التركية لن تسمح بتفشي العنصرية وكراهية الأجانب في تركيا”، مشدد أنه “سيتم إفشال محاولات حفنة من الدجالين المجتمعين في مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض أفراد الشعب ضد بعضهم وإشعال الفوضى في تركيا”.

كلام أردوغان جاء في كلمة ألقاها، الخميس، خلال فعالية أقيمت بمشاركة مسؤولين محليين في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

وشدد أردوغان أن “وصمة الاستعمار والعنصرية والفاشية لم تكن موجودة أبدا في أي مرحلة من مراحل التاريخ التركي”، مشيرا إلى أن “الجهود التي بذلت عبر التاريخ لتأليب الشعب ضد بعضه على أساس العرق والطائفة والنزعة والأيديولوجية وما شابهها من تقسيمات أخرى، قد باءت دائما بالفشل”.

ولفت إلى أن “التاريخ التركي معروف بالتسامح مع الآخرين ومساعدة المحتاجين، واحتضان جميع من ضاقت بهم السبل دون أي تمييز، من البلقان وحتى القوقاز، والعراق وسوريا.. ونحن لن نسمح إطلاقا بزعزعة هذه الخصال الحميدة”.

وتابع أردوغان قائلا “لا يمكننا إطلاقا أن نسمح بتجذر الألاعيب الخبيثة التي تتسبب بتخريب نسيجنا الاجتماعي بدءا من استفزازات المنظمات الإرهابية وبعض السياسيين وحتى سموم العنصرية وكراهية الأجانب”.

وتعهد أردوغان بـ”إفشال محاولات حفنة من الدجالين المجتمعين في مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض أفراد الشعب ضد بعضهم وإشعال الفوضى في تركيا”.

وأعرب عن ثقته أن “الشعب التركي المعروف برحمته وعطفه ووقاره وتسامحه لن يقبل أيضا مثل هذه المحاولات”.

وأكد أن “الدولة التركية ستتخذ جميع أشكال التدابير اللازمة ضد الخارجين عن القانون وستعمل على إطفاء نار الفتنة هذه قبل أن تتفاقم”.

وكالة أنباء تركيا