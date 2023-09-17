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شاهد بالصور.. سودانية في مصر: أنا مبسوطة لاقيت نانسي عجاج وكمان اتعشيت معاها..!

2023/09/17
نانسي عجاج

قالت شابة سودانية في مصر بأنها في غاية السعادة والحظ لمقابلتها المطربة “نانسي عجاج” في جمهورية مصر، وأنها مبسوطة لزيارتها في مقر عملها الجديد وهي من أكثر المحبين لها والمعجبين بها.

“أنا مبسوطة جدا إني كنت محظوظة وكنت في ضيافة نانسي عجاج ساعة زمن” هكذا كتبت الشابة شيماء عدلان في صفحتها الرسمية بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، حيث الآلاف مع منشورها، وأضافت “شيماء”:

أي زول بعرفني عارف انا بحبها قدر كيف .. وعايزة اقول ليكم انو انا ونانسي اتعشينا مع بعض ودي لحظة م حتتمسح من ذاكرتي.

شاهد الصور وتفاعل الجمهور:

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نقلاً عن  – “كوش نيوز

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