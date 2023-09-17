كاتب صحفى: السيسي يشعر بمعاناة المواطن المصرى ويختار التوقيت المناسب للتدخل





قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تواجده بمحافظة بني سويف، أكد من خلاله أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري، ويختار التوقيت المناسب للتدخل.

وأضاف رفعت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه على مدار عدة مرات يُرجع الرئيس السيسي كل ما تم في مصر من تنمية إلى المواطن المصري، وأنه يقدم التضحيات والصبر ويدعم الدولة المصرية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الرئيس السيسي رغم المشهد المبهج، لم ينس تقديم العزاء في ضحايا إعصار ليبيا لأسر الضحايا من محافظة بني سويف، فهو مشهد متحضر ويوضح العلاقة بين الرئيس والشعب.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الرئيس للمرة السابعة يقرر زيادة الأجور منذ عام 2017، ونحن الآن في ثاني زيادة في نفس العام، ووصلنا إلى الحد الأدنى الـ4000، سواء للقطاع العام أو الخاص.

وتابع الكاتب الصحفي، أن جميع المواطنين المصريين مستفيدون من قرارات الرئيس السيسي بالأمس، لافتًا إلى أنها جاءت لتعويض المواطنين عن الأزمة الاقتصادية في الأسواق، وذلك لتخفيف الأحمال وليس نهايتها.

صحيفة الدستور