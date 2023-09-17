تشيلسي يواصل الترنح بالتعادل مع بورنموث





واصل تشيلسي نتائجه المتذبذبة، وسقط في فخ التعادل مع مضيفه بورنموث 0-0 مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا التعادل، رفع تشيلسي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد بورنموث إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر.ووسط أجواء ماطرة، بدأ تشيلسي المباراة مهاجما، حيث أطلق إنزو فرنانديز تسديدة زاحفة من بعيد، سيطر عليها الحارس نيتو بسهولة في الدقيقة الثانية.

وبعدها بدقيقة واحدة، راوغ الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك من أمامه في الناحية اليسرى، قبل أن يمرر كرة صوب المرمى إلى كونور جالاجر الذي أبعد الدفاع الكرة من أمامه إلى ركنية لم تثمر عن شيء.

وفي الدقيقة 13، تبادل المهاجم نيكولاس جاكسون الكرة مع مودريك، قبل أن يطلق تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من القائم.

وهدد بورنموث مرمى ضيفه للمرة الأولى في الدقيقة 18، عندما أرسل رايان كريستي كرة من ركلة حرة، نحو دانجو أواتارا الذي واجه الحارس روبرت سانشيز، لكن الأخير تصدى لمحاولته الخطيرة.ووجه جوستو عرضية من الجهة اليمنى، ناحية جاكسون الذي خانته اللمسة الأولى، قبل أن يسدد في الثانية كرة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 22.

وواصل مودريك مشاكساته في الجناح الأيسر، حيث أرسل كرة عرضية من بين مدافعين ناحية جالاجر، الذي سيطر عليها قبل التسديد، لكن الحارس نيتو كان لمحاولته بالمرصاد في الدقيقة 33.

واستمرت أفضلية تشيلسي، لكن دون وجود فرص حقيقية بعدما أحكم بورنموث دفاعه، الأمر الذي أنهى الشوط الأول بالتعادل 0-0.وكاد تشيلسي أن يحقق مراده ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 86، عندما تابع بالمر بلمسة واحدة عرضية سترلينج القصيرة، لكن نيتو كان حاضرا مجددا.

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