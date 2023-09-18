إقامة أول معرض كتاب في السودان منذ بدء الحرب





تستعد مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في دولة السودان، لإقامة أول معرض للكتاب بعد توقف الأنشطة الثقافية بسبب الحرب منذ أبريل الماضي.

وتنظم دار المصورات بالتعاون مع مكتبة الوراقين معرضاً الكتاب في دار المحامين بود مدني ضمن فعالية تأبين الشاعر الراحل محمد محيي الدين.

وأدت حرب الجيش والدعم السريع، المستمرة للشهر السادس، فضلاً عن الخسائر البشرية والمادية والنزوح المستمر، إلى توقف أغلب الأنشطة الثقافية والإبداعية، خاصة معارض الكتب، في معظم الولايات.

وسينظم المعرض مؤسس مكتبة الوراقين “محمد عمر” الذي عمل قبل في دار المصورات بالخرطوم، حسب وسائل إعلام سودانية.

أهل مصر