إعلامية تركية تنشر فيديو القبض على المعتدى على السائح الكويتي وتقول: العرب والاتراك إخوة





قالت الإعلامية التركية “سارة أردوغان” بأن العرب والأتراك إخوة ولا يمكن أن تفرق بينهم أصوات النشاز المدعومة من الماسونية.

ونشرت الصحفية فيديو القبض على المعتدي على السائح الكويتي في طرابزون من قبل الشرطة التركية، وقالت بأن الحكومة التركية تؤكد بأنها ستضرب بيد من حديد لكل من ينادي بالعنصرية ضد العرب.

شاهد الفيديو وحديث الصحفية التركية سارة على تطبيق “أكس”:

فيديو / القبض على المعتدي على #السائح_الكويتي في #طرابزون من قبل الشرطة التركية العرب والاتراك اخوة ولايمكن ان تفرق بينهم أصوات النشاز المدعومة من الماسونية.. الحكومة التركية ؤكد بأنها ستظرب بيد من حديد لكل من ينادي بالعنصرية ضد العرب من اصوات الشواذ وانصار المثلية 🇹🇷 pic.twitter.com/PQlbyTlEax — سارة أردوغان.. تركيا 🇹🇷 (@sarahArdogaa) September 17, 2023

رصد وتحرير – “النيلين”