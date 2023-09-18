عالمية

إعلامية تركية تنشر فيديو القبض على المعتدى على السائح الكويتي وتقول: العرب والاتراك إخوة

2023/09/18
معالم تركيا

قالت الإعلامية التركية “سارة أردوغان” بأن العرب والأتراك إخوة ولا يمكن أن تفرق بينهم أصوات النشاز المدعومة من الماسونية.
ونشرت الصحفية فيديو القبض على المعتدي على السائح الكويتي في طرابزون من قبل الشرطة التركية، وقالت بأن الحكومة التركية تؤكد بأنها ستضرب بيد من حديد لكل من ينادي بالعنصرية ضد العرب.
شاهد الفيديو وحديث الصحفية التركية سارة على تطبيق “أكس”:

رصد وتحرير – “النيلين”

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/18