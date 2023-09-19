بالصور.. شرطة ولاية الجزيرة تكرم الفنان المسرحي نبيل متوكل

دشنت شرطة ولاية الجزيرة بمركز إيواء الشهداء بمدني اليوم البرنامج المعنوي والذي يحتوي علي محاضرات دعم نفسي مسرح وفنون وذلك تحت شعار (كل اجزاءه لنا وطن) برعاية اللواء شرطة حقوقي د.سراج الدين منصور مدير شرطة ولاية الجزيرة وذلك بحضور الأستاذ طارق عبدالرحمن رئيس اللجنة الفنية لمراكز الايواء بولاية الجزيرة وأعضاء اللجنة وممثل وزير الثقافة والإعلام وإشتمل البرنامج علي اغاني وطنية وبرامج تعليمية في فنون الرسم للاطفال بالمركز وتكريم للفنان المسرحي نبيل متوكل.

حيث أشاد الأستاذ طارق عبدالرحمن وزير الشباب والرياضة بولاية الجزيرة رئيس اللجنة الفنية للإيواء لدي مخاطبته البرنامج بالدور الكبير لشرطة ولاية الجزيرة في حفظ الأمن والاستقرار وخدمة الشعب بالإضافة للدور المعنوي والاجتماعي والثقافي الذي تقدمه شرطة ولاية الجزيرة في مراكز الايواء وأكد علي حرص حكومة ولاية الجزيرة بدعم مراكز الإيواء بولاية الجزيرة في مجالات الصحة والبرامج الثقافية والاجتماعية وتمني النصر للقوات المسلحة في الحرب ضد المتمردين ليعود الوافدين لديارهم والبلاد تنعم بالأمن والاستقرار.

فيما قال مدير إدارة التوجيه والخدمات بشرطة ولاية الجزيرة عضو اللجنة الفنية لمراكز الايواء بولاية الجزيرة إن مراكز الايواء تشهد برامج متنوعة في تكريم القامات التي قدمت لهذا الوطن وأشار لأهمية البرامج المجتمعية والثقافية التي تجسد دور الشرطة في خدمة الشعب.

وأشارت مدير الإعلام بشرطة ولاية الجزيرة إن ولاية الجزيرة إستقبلت عدد كبير من الوافدين من ولاية الخرطوم بسبب الحرب بمراكز الايواء واكدت علي دور شرطة الولاية بتقديم الدعم المعنوي والمجتمعي لجميع مراكز الايواء بولاية الجزيرة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان