شاهد بالصور.. رؤى محمد نعيم بالحجاب والجمهور يغازلها وتستلم جوازها وتقول ماشة “السماء الأحمر”





بعد أن بدأ استخراج جوازات السفر السودانية الجديدة في بورتسودان، سنحت الفرصة لعدد كبير من راغبي اللجوء والهروب إلى خارج البلاد من أجواء حرب الجيش السوداني لإنهاء تمرد الدعم السريع.

الفنانة رؤى محمد نعيم سعد، نشرت على صفحتها في “فيسبوك”، صوراً لها وهي في طريقها للتقديم للجواز، ثم بعد استلام جواز سفرها الجديد، وهي تشارك جمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين”، وتقول لهم بأنها ذاهبة للسماء الحمراء.

رؤى محمد نعيم نشرت صورة لها بالحجاب وأرفقتها بمنشور للآية الكريمة “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً”، ما جعل التعليقات تنال عليها مرحبة بخطوتها تلك، وغازلها المتابعون “إنت كده أجمل”.

شاهد صور رؤى محمد نعيم سعد:

رصد وتحرير – “النيلين”