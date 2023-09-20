أحمد موسى يروي بطولات قوات الإنقاذ المصرية في ليبيا: نزلوا لعمق 60 متراً ..!





كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أول دولة كان لديها حقيقة الوضع في ليبيا، لذا الرئيس السيسي عقد اجتماعا مباشرة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقارير التي اطلع عليها الرئيس السيسي، أشارت إلى وجود كارثة كبيرة في ليبيا.

ولفت إلى أن الضفادع البشرية ورجال البحرية، ينزلوا إلى أعماق 60 مترًا في البحر لانتشال الجثامين، مضيفا أن الدولة المصرية لديها إمكانيات كبيرة والطائرات تعمل على البحث والإنقاذ وانتشال المفقودين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية توفر أدوية وعلاجاً لليبيين ويتم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني على حاملة الطائرات الميسترال.

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية تقوم بملحمة عظيمة من أجل الشعب الليبي، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في العالم دعمت ليبيا مثل مصر، أو دفعت بمعدات الإنقاذ مثل القاهرة.

وقال إن قوات الإنقاذ المصرية تجري عمليات بحث وإنقاذ وإغاثة ودعم، حيث يتم انتشال سيارات الضحايا من المياه التي تغير لونها، بسبب جرف ربع مدينة درنة إلى البحر.

الوطن نيوز