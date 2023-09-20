الداخلية القطرية تذكر بمنع الأطفال دون العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للسيارة





دعت وزارة الداخلية إلى الحرص على عدم جلوس الأطفال دون سن العاشرة بالمقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق مما يعزز سلامتهم .

وذكرت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع (إكس) – بالمادة (55) من قانون المرور التي تنص على “منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق”.

الداخلية القطرية – تطبيق “أكس”