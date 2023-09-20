عالمية

الداخلية القطرية تذكر بمنع الأطفال دون العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للسيارة

2023/09/20
qatar nln
قطر

دعت وزارة الداخلية إلى الحرص على عدم جلوس الأطفال دون سن العاشرة بالمقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق مما يعزز سلامتهم .

وذكرت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع (إكس) – بالمادة (55) من قانون المرور التي تنص على “منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق”.

الداخلية القطرية – تطبيق “أكس”

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