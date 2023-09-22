مصطفى بكري: على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جشع التجار





ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد جشع التجار، معقبا: محتاجين رقابة مشددة على الأسعار”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج ” حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن المواطنين أصبحوا يعانون أمام الأسعار، معقبا: “المرتبات مابقتش تعمل حاجة أمام هذا الغلاء”.

ارتفاع الأسعار

وأشار مصطفى بكري إلى أن السبب الرئيسي فى ارتفاع الأسعار؛ هو ترك التجار الجشعين يتعاملون في أغلب السلع ويتلاعبون بالأسعار.

وأشار بكري، إلى أن: “الرئيس يتحدث دائما عن شعوره بمعاناة المواطنين بسبب الأوضاع الحالية”.

صدى البلد