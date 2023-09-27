السيسي: نحتفل بالمولد النبوي بينما يمر العالم بقلق واضطراب لم يحدث منذ عقود





تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكري المولد النبوي الكريم سيدنا محمد صلي الله داعيا الله عز وجلا أن يعيد هذه الذكري المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأثرها، مشيرا إلى أننا نحتفل بالمولد النبوي بينما يمر العالم بقلق واضطراب لم يحدث منذ عقود طويلة.وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: “سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة.. ونتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة.. وفى أحداثها نري كيف تعمل أقدار الله.. وكيف يثاب المؤمن على إيمانه ورعايته بالعمل والإحسان حتي يأتي نصر الله القريب”.

وقال الرئيس السيسي إن مسيرة حياة النبي تؤكد أن العسر يصاحبه يسر وأن الله مع الصابرين.

وأكمل: نتعلم فضيلة الصبر على المشاق من سيرة الرسول، مشيرا إلي أن في سيرة النبي قيم مجردة عابرة للزمان والمكان أهمها الثبات على الحق رغم الصعاب.

صدى البلد