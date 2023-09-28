القيادة العامة للقوات المسلحة تدين قصف مقر مفوضية العون الإنساني





أدانت القوات المسلحة في بيان لها قصف مليشيا الدعم السريع لمقر مفوضية العون الإنساني بالخرطوم، وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

في إطار انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني واستهداف الأعيان المدنية بالبلاد ، قامت مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة يوم أمس الأربعاء الموافق 27 سبتمبر بقصف مقر مفوضية العون الإنساني بالخرطوم مما أدى إلى حرق المبني وتدمير محتوياته.