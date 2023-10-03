بيان.. القوات المسلحة تدين الاعتداء الغاشم لمليشيا التمرد على مقر البعثة الاثيوبية





أدانت القيادة العامة للقوات المسلحة الاعتداء الغاشم من مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة على مقر البعثة الإثيوبية. في انتهاكها الغاشم للقانون الدولي بهجومها على مقار البعثات الدبلوماسية.

القيادة العامة للقوات المسلحة

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣م

تابعت القوات المسلحة الاعتداء الغاشم من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة على مقر بعثة السفارة الإثيوبية بالخرطوم، واتباع ذلك ببيان بائس في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة.

توضح القوات المسلحة حرصها منذ بداية هذه الحرب الدائرة على مراعاة القانون الدولي الإنساني والحرص على سلامة الأعيان المحمية بما فيها مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد، بعكس المليشيا المتمردة التي لم تتورع منذ الأيام الأولى لتمردها المشئوم عن استهداف كافة المقرات الدبلوماسية بالخرطوم ونهب ممتلكاتها والاعتداء علي منسوبيها (وبعض هذه الحالات سارعوا إلى توثيقها بأنفسهم).

تدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا الاعتداء الغاشم علي مقر البعثة، وتبدي بالغ أسفها على هذا الاعتداء الغاشم.