شاهد بالفيديو الفن النوبي.. رقص وغناء وازن حسين وبسمة حسين والمطرب يقول: كل عادات وتقاليد السودان أخدناها في أسوان





قال الفنان النوبي “وازن حسين” بأن جوار مصر للسودان من الناحية الجنوبية جعل اسوان تأخذ كل العادات والتقاليد السودانية، بما في ذلك عادات الغناء والأعراس.

أنا اللي عملتو .. أنا أيه سويتو .. إني أنا حبيتو .. دويتو رائع بين وازن حسين وبسمة حسين على قناة الشمس خطف إعجاب متابعو شبكات التواصل الاجتماعي في مصر والسودان بحسب رصد محررة “كوش نيوز“، ونال تفاعل مذيعة البرنامج.

شاهد دويتو التوارث والفن الجميل السوداني والأسواني من الفنان وازن حسين والفنانة بسمة حسين:

نقلاً عن – “كوش نيوز”