التحضيرات لإفتتاح عمارة الذهب بدنقلا النصف الثاني من أكتوبر الحالي





تجري الإستعدادات والتحضيرات بصورة مكثفة هذه الأيام بدنقلا لإفتتاح عمارة سوق الذهب.

ولالقاء الضوء على هذا المشروع الاستراتيجي المهم قال الأستاذ عبد الرحمن النضيف في إفادات لسونا إن الغرض الأساسي من إقامة عمارة سوق الذهب بدنقلا الإحاطة بالمنتج من الذهب وتحقيق المزيد من إحكام الرقابة عليه وتسهيل عملية التداول وانسيابها مما يزيد من حركة الإنتاج وتشجيعها.

ويضيف الأستاذ التضيف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الشمالية إن الولاية الشمالية بقيام السوق ستستفيد من حصائل الصادر عبر بنك السودان في إدخال احتياجاتها من المواد التموينية والبترولية والسلع الاستهلاكية وهذا يساعد في ضبط عملية الميزان التجاري.

وقال النضيف في افاداته إن عمارة الذهب ستستوعب المزيد من الحركة المالية والشركات ورؤوس الأموال والمستثمرين من داخل وخارج السودان بجانب إستيعاب أعداد مقدرة من العمالة المحلية في العديد من المهن المصاحبة وأن قيام السوق يسهم في دعم إيرادات الولاية عبر إستمارة ترحيل الذهب بجانب تحصيل الرسوم والعوائد المحلية.

وقال النضيف إن العمل يجري حالياً لتأمين الموقع إلكترونياً وتوفير كل وسائل التأمين حفاظاً على المنتج من الذهب وأضاف أن المرحلة الأولي تشمل 24 موقعاً يخصص جزء منها للمعامل والمعابر والمعايرة وجزء آخر للشراء بواسطة التجار والشركات المتعاملة في بيع وشراء الذهب.

وأوضح النضيف في حديثه لسونا أن المرحلة الثانية يتم فيها تخصيص مواقع التسويق المحلي لبيع وشراء الذهب المشغول وأن المرحلة الثالثة يتم خلالها إدخال شركات كبرى في عمليات البيع والشراء بالضوابط التي يضعها بنك السودان في عمليات الصادر، وأعلن في افاداته أنه سيتم تكوين نافذة موحدة بالسوق لتكملة الإجراءات المتعلقة بصادر الذهب.