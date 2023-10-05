بيان من القوات المسلحة السودانية بخصوص المقاطع المفبركة والبيانات المضللة





أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية بياناً جديداً جاء فيه: روجت غرف الإعلام المأجورة لمليشيا الدعم السريع المتمردة، فيديو مفبرك لأسرى يتم تصفيتهم بدم بارد، وهو فيديو لاعلاقة له بالقوات المسلحة من حيث مكان التصوير و اسلوب المتحدثين الذي يشير بوضوح إلى أنهم من عناصر المليشيا سيئة الذكر.

والحقيقة أن الأسرى الذين تمت تصفيتهم هم جنود يتبعون للقوات المسلحة قامت المليشيا بأسرهم في أوقات سابقة.

سارعت المليشيا المتمردة إلى إصدار بيان كذوب المحتوى في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة السودانية المعروفة بسجلها الناصع في احترام القانون الدولي الإنساني وأعراف وقوانين الحرب وتقيدها الصارم بقواعد الاشتباك.

تأتي هذه المقاطع المفبركة والبيانات المضللة في إطار حملة مسعورة لتزييف الحقائق ومحاولات التملص من سجلها الأسود من الإنتهاكات بحق شعبنا من المدنيين العزل ، والتي طالت حتى العسكريين المتقاعدين، وكل فئات المجتمع السوداني.

لن تنطلي هذه الحملة التي يعدها المتمردون وأعوانهم على فطنة المواطن الكريم، الذي يقف شاهدا على جرائمهم التي وثقوها بأنفسهم منذ بداية تمردهم المشئوم، والتي تؤهلهم للتصنيف كمنظمة إرهابية ارتكبت انتهاكات لم يسبق لها مثيل على مدى تاريخ بلادنا القديم والحديث.