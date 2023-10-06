مراسل “الحرة”: قصف تركي يطال قرابة 40 موقعا شمال سوريا





قتل شخص وجرح اثنان، الجمعة، في حصيلة أولية جراء قصف القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها لقرابة 40 موقعا شمال سوريا، حسب مراسل “الحرة”.

وأفاد مراسل “الحرة” في شمالي سوريا بمقتل شخص فجر الجمعة، جراء تعرض محطة للنفط في أطراف بلدة القحطانية لهجوم بمسيرة تركية.

كما تعرضت محطات النفط في عدة قرى لهجمات مماثلة.

وأضاف المراسل أن شخصين أصيبا بجروح بليغة جراء قصف مسيرة تركية لقرية خربة خوي في أطراف ناحية عامودة على الحدود بين سوريا وتركيا.

وبث ناشطون صورا قالو إنها لقصف المسيرات التركية لمحطات الكهرباء في قرية تقل بقل شرقي المالكية ومحطة كهرباء سيكركا درعو في ناحية معبدة.

وأفادت شبكات إخبارية محلية بتعرض عدة قري وموقع للإنشاءات العسكرية ومعمل الجليد في القامشلي لقصف بمسيرات تركية.

وطال القصف التركي أيضا عدة قرى في أطراف كوباني، وفق مراسل “الحرة”.

وأفاد شهود عيان بتعرض قرى بشمالي منبج لهجوم بالأسلحة الثقيلة من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها.

واستهدفت القوات التركية بالأسلحة الثقيلة عدة قرى في أطراف مدينة عفرين.

وقالت قوى الأمن الداخلي في شمال شرقي سوريا في بيان رسمي أن 11 شخص قتلوا، الخميس، وجرح 10 في الهجمات التي نفذتها القوات التركية على عدة مناطق شمالي البلاد.

الحرة