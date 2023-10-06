شاهد بالفيديو .. السودان يزرع أكثر من 30 مليون فدان رغم الحرب وتداعياتها على البلاد





رغم الصعوبات التي تواجه السودان بسبب الحرب.. إلا أن ذلك لم يمنع السودان بأن يزرع أكثر من 30 مليون فدان رغم الحرب وتداعياتها على البلاد.

وقال مزارعون ومسؤولون بأن الموسم الزراعي مبشر جداً وكان الخريف ناجح، وأن تقديرات الإنتاج لم تتم بعد.

ورغم مشاكل التمويل خلال هذا الموسم الزراعي، إلا أن المزارعون يتوقعون إنتاج أكثر من العام الماضي.

تقرير: أشواق سيف الدين – TRT عربي