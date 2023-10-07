غزة.. قائد “القسام” يعلن بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل





تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة في أول 20 دقيقة من العملية التي حملت اسم “طوفان الأقصى”، بحسب محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”..

أعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، السبت، عن بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل.

وقال الضيف في كلمة مسجلة، بثتها فضائية الأقصى (تابعة لحماس) صباح السبت: “نعلن بدء عملية “طوفان الأقصى” بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وأضاف: “خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وأوضح أن هذه العملية تأتي في” ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكره للقوانين الدولية وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي”.

وأردف: “كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها”.

الأناضول