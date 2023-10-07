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السودان يدين العدوان الآثم على حفل تخريج الكلية الحربية بسوريا
أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً أدانت فيه العدوان الآثم على حفل تخريج الكلية الحربية بمدينة حمص السورية يوم الخميس الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢٣م، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين.
فيما يلي تنشر وكالة السودان للأنباء (سونا) نص البيان:
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بيان صحفي
تدين وزارة خارجية جمهورية السودان العدوان الآثم على حفل تخريج الكلية الحربية بمدينة حمص السورية أمس الخميس الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢٣، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين .
وتعرب وزارة الخارجية عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد هذا العدوان الغاشم، كما تتقدم بالتعازي الصادقة للقيادة والحكومة والشعب السوري الشقيق ولأسر الضحايا في الجمهورية العربية السورية.
سونا
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