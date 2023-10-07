السودان يدين العدوان الآثم على حفل تخريج الكلية الحربية بسوريا





أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً أدانت فيه العدوان الآثم على حفل تخريج الكلية الحربية بمدينة حمص السورية يوم الخميس الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢٣م، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين.

فيما يلي تنشر وكالة السودان للأنباء (سونا) نص البيان:

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بيان صحفي

تدين وزارة خارجية جمهورية السودان العدوان الآثم على حفل تخريج الكلية الحربية بمدينة حمص السورية أمس الخميس الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢٣، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين .