غزة تباغت بهجوم غير مسبوق.. وإسرائيل: نحن في حرب





قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما يجري “حرب، وليس عملية”، معلناً إعطاء الأولوية العسكرية أولا لمواجهة المقاتلين الفلسطينيين الذين نجحوا في اقتحام المستوطنات في غلاف غزة.

وأضاف نتنياهو: “شنت حماس هجوماً قاتلاً مفاجئاً ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. لقد أمرت أولا بتطهير المستوطنات (..) وأمرت بعملية واسعة النطاق وتعبئة الاحتياط. وسيدفع العدو ثمناً لم يعرفه من قبل”.

أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن إدانته للهجوم الذي نفذته حركة حماس، السبت، داخل مدن وبلدات إسرائيلية، مطالباً بوقف العنف “على الفور”.

وقال بوريل في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً): “نتابع بقلق الأنباء الواردة من إسرائيل، وندين بشكل قاطع الهجمات التي تشنها حماس”.

وحض المسؤول الأوروبي على وقف “هذا العنف المروع على الفور”، مؤكداً أن “الإرهاب والعنف لا يحلان شيئاً”.

وأعرب عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل “في هذه اللحظات العصيبة”.

أفادت السلطات الإسرائيلية بأن رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة شعار هنيجيف، أوفير ليبشتاين، لقي حتفه خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وقال المجلس: “قُتل أوفير عندما ذهب للدفاع عن البلدة أثناء الهجوم الإرهابي”، مضيفاً أن نائب رئيس المجلس يوسي كيرن يشغل منصبه حالياً، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

حذرت مصر مما أسمته “مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية”.

ودعت مصر، عبر بيان إلى لوزارة الخارجية، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت مصر الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ما وصفه بالهجمات “العشوائية” على إسرائيل.

وقال ميشيل، عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن الاتحاد الأوروبي “يقف متضامناً مع إسرائيل في هذه اللحظة المروعة”.

قالت القائمة بالأعمال الأميركية لدى إسرائيل ستيفاني هاليت إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهتها مع الحركات الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت هاليت عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): “ندين إطلاق الصواريخ العشوائية من قبل حماس على المدنيين الإسرائيليين”.

الشرق للأخبار