عالمية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: نخوض معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن الأقصى
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية:
– نخوض معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن المسرى والأقصى
– نهيب بأمتنا وأحرار العالم الوقوف والمشاركة في معركتنا
القائد العام لكتائب القسام بفلسطين محمد الضيف:
– الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو
– بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال
– اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة
– طوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد
الجزيرة – السودان
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