رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: نخوض معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن الأقصى

القائد العام لكتائب القسام بفلسطين محمد الضيف:

– الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو

– بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال