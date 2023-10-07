عالمية

شاهد بالفيديو.. إسرائيل تعيش الصدمة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973 .. براً وبحراً وجواً

2023/10/07
فلسطين

نشرت قناة العربية تقريراً مثيراً للحظات الهجوم الفلسطيني الواسع على إسرائيل.

إسرائيل تعيش الصدمة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973.. مقاتلون فلسطينيون يتسللون براً وبحراً وجواً ويأسرون جنوداً ويعودون بجثث ومركبات عسكرية إلى غزة.

شاهد التقرير:

قناة العربية

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