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شاهد بالفيديو.. إسرائيل تعيش الصدمة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973 .. براً وبحراً وجواً
نشرت قناة العربية تقريراً مثيراً للحظات الهجوم الفلسطيني الواسع على إسرائيل.
إسرائيل تعيش الصدمة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973.. مقاتلون فلسطينيون يتسللون براً وبحراً وجواً ويأسرون جنوداً ويعودون بجثث ومركبات عسكرية إلى غزة.
شاهد التقرير:
#إسرائيل تعيش الصدمة الأولى منذ #حرب_أكتوبر 1973.. مقاتلون فلسطينيون يتسللون براً وبحراً وجواً ويأسرون جنوداً ويعودون بجثث ومركبات عسكرية إلى #غزة#فلسطين #العربية pic.twitter.com/bG0DHc63dF
— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
قناة العربية
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