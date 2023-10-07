محمد بن راشد: رحم الله من أسّس الأوطان .. وشيد البنيان .. وبنى الإنسان





قال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي:

رحم الله والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته .. رحم الله من أسّس الأوطان .. وشيد البنيان .. وبنى الإنسان .. ٣٣ عاماً مرت على رحيله ..

أكملنا فيها مسيرته .. وأنفذنا فيها وصاياه .. وانطلقنا فيها نحو آفاق عالمية مستندين على أساساته .. سيبقى شعبه يذكره .. ويدعوا له .. ويترحم عليه ما بقي أثره وعمله ومدينته التي تحبه .. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين

شاهد تفاعل الجمهور مع حديث محمد بن راشد: