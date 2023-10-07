داعياً سكانها إلى المغادرة.. نتنياهو: سنحول غزة إلى أنقاض





توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحويل غزة التي وصفها بـ”المدينة الشريرة” إلى أنقاض، داعيا سكانها إلى الخروج منها على الفور.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لنتنياهو بثها مكتب نتنياهو عبر حسابه على منصة “إكس” عقب اجتماع طارئ للحكومة، على وقع عملية تسلل واسعة نفذتها حماس صباح اليوم إلى العمق الإسرائيلي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، وردت عليها إسرائيل بعمليات قصف متواصلة لقطاع غزة.

وقال نتنياهو: ” “لقد بدأت حماس حربا قاسية وشريرة. سننتصر في هذه الحرب، لكن الثمن باهظ للغاية”.

وأضاف: “ما حدث اليوم لم يسبق أن حدث في إسرائيل، وسأتأكد من عدم تكراره مرة أخرى. والحكومة بأكملها تقف وراء هذا القرار”.

ومضى بقوله: “هذه الحرب ستستغرق وقتا، وستكون صعبة (..) سنحول مدينة الشر إلى أنقاض. أقول لسكان غزة: اخرجوا من هناك الآن”.

وأسفرت عملية التسلل المباغتة التي نفذها عشرات من مقاتلي حماس عن مقتل 250 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1500 واختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين واقتيادهم لقطاع غزة.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية عسكرية واسعة سماها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “حربا”، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم حتى الآن.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن “مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات”.

وكالة سبوتنيك