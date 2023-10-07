السيسي يدعو لتكثيف الاتصالات المصرية “لاحتواء الموقف” بين غزة وإسرائيل





دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى “تكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف، ومنع المزيد من التصعيد” بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن “السيسي يتابع الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة”.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، “للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين “أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث”.

وشدد شكري على ضرورة أن “تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة”.

واتفق الوزيران على “استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات القادمة”.

وكانت مصر قد حذرت في وقت سابق من “مخاطر وخيمة” لما وصفته بـ”التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”، ودعت إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أنه يجب “تجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر”، محذرة “من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة”.

كما دعت الأطراف الفاعلة دوليا والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى “التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال”.

الحرة