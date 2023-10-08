حصيلة مؤلمة.. زلازل أفغانستان تودي بحياة ألفي شخص





ارتفع عدد ضحايا الزلازل القوية التي هزت غربي أفغانستان، إلى نحو ألفي شخص، وهي من أعنف الزلازل التي تضرب البلاد منذ عقدين، وفق ما ذكر متحدث باسم حركة طالبان، الأحد، لوكالة “أسوشييتد برس”.

وقبل ذلك، كان الناطق باسم الهلال الأحمر الأفغاني، عرفان الله شرفزوي، قد قال إن الزلازل القوية التي تعرضت لها بلاده، أودت بحياة 500 شخص، وفقا لوكالة “رويترز”.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلازل التي وقعت، السبت، كان مركزها على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات، وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة.

وقال عبد الشكور صمدي، أحد سكان مدينة هرات، لصحيفة “”نيويورك تايمز” في وقت سابق، إن 5 زلازل قوية على الأقل ضربت المدينة عند الظهر.

وأضاف صمدي: “خرج جميع الناس من منازلهم. المنازل والمكاتب والمحلات التجارية كلها فارغة وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل. كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا، وشعرت بالزلزال”.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، إنها أرسلت 12 سيارة إسعاف إلى زندا جان لإجلاء المصابين إلى المستشفيات.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على موقع “إكس” المعروف سابقا باسم تويتر: “مع استمرار الإبلاغ عن الوفيات والإصابات الناجمة عن الزلزال، تتواجد الفرق في المستشفيات للمساعدة في علاج الجرحى وتقييم الاحتياجات الإضافية”.

وتقوم سيارات الإسعاف التي تدعمها منظمة الصحة العالمية بنقل المتضررين، ومعظمهم من النساء والأطفال.

وتعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

كما عانت ولاية هرات التي تضم 1,9 مليون شخص، وتقع عند الحدود مع إيران، من جفاف مستمر منذ سنوات، شل الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.

الحرة