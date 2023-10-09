شاهد بالفيديو.. “شفنا قمر بين الأزهار” .. مقارنة بين أداء هدى عربي الراقص وجلسة سلاف الياس بالعود





شفنا قمر بين الأزهار .. ومالو الليل بقي لي نهار.. نفس الكلمات ونفس اللحن، واختلف الأداء بين مدرستين في التطريب، هدى عربي وسلاف الياس.

تميل هدى عربي إلى أداء يصاحبه التمايل والرقص، ما يجذب إليها تفاعل من نوع خاص من المتابعين. وتكتفي سلاف الياس بجلسات هادئة بالعود أو بفرقة بسيطة وتعتمد على صوت وأسلوب متفرد.

ورغم ويلات الحرب التي يخوضها الجيش السوداني لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، يخرج جمهور شبكات التواصل الاجتماعي في السودان إلى نوافذ ترفيهية ويردد: يا حبيبي تعال سيب قلنا وقال انت صون الريد وربي ليك ستار .. وذلك بحسب رصد محررة “كوش نيوز” حيث يتابع المطربتين جمهور كبير ويتفاعل معهما. سنشاهد مقطع الأغنية لكل فنانة وكيف عبر الجمهور عن تفاعله:

شاهد بالفيديو هدى عربي:

شاهد بالفيديو سلاف الياس:

نقلاً عن – “كوش نيوز”