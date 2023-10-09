مصر تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل





علّقت شركة “مصر للطيران”، الإثنين، رحلاتها إلى إسرائيل، في ظل القتال الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص، وتسبب في تعليق عدة دول رحلاتها الجوية إلى تل أبيب، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين في مطار القاهرة الدولي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام، أن الرحلات الجوية بين القاهرة وتل أبيب “معلقة حتى إشعار آخر”.

وتسيّر مصر للطيران رحلة يومية بين مطاري القاهرة الدولي، وبن غوريون الدولي، الواقع خارج تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العديد من شركات الطيران أوقفت رحلاتها من وإلى إسرائيل، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، السبت الماضي.

وأعلنت، الإثنين، شركات الطيران الأميركية “يونايتد إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز” و”أميركان إيرلاينز” تعليق رحلاتها المباشرة، مثلما فعلت الخطوط الجوية الفرنسية، التي علقت الرحلات حتى إشعار آخر.

وكشفت الحكومة الإسرائيلية أن نحو 700 شخص قتلوا خلال الهجمات التي نفذتها حركة حماس، ومن بينهم جنود وأفراد شرطة، لكن الأغلبية من المدنيين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، أن حصيلة قتلى التوترات الأخيرة بلغت 493 قتيلا في القطاع، إثر الضربات الإسرائيلية.

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