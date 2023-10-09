بالصور.. استشهاد لاعب المنتخب السوداني وكابتن فريق الخرطوم الوطني “الخلوق” خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع





فجع الوسط الرياضي بالسودان مساء السبت باستشهاد أحد نجوم المنتخب السوداني وكابتن فريق الخرطوم الوطني السابق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استشهد اللاعب محمد مرسال خليفة خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمنطقة جبل أولياء.

ونعى المئات من الرياضيين بالسودان عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الكابتن مرسال وعددوا من محاسنه وأشادوا بأخلاقه الفاضلة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين