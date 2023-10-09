شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تتغزل في أشهر ناشط سوداني وتهديه أغنية وتقول: (أنا شاكة في زول بعرفه يكون هو الانصرافي وتخيلوا الحرب دي لو ما كان فيها صرفة)





أهدت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” الناشط الشهير “الإنصرافي” أغنية وذلك أثناء بث مباشر لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغزلت القلعة في الناشط الذي حقق شهرة واسعة بعد الحرب وأكدت أن أكثر ما يميزه روح الفكاهة في حديثه.

وقالت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني (أنا شاكة في زول بعرفه يكون هو الانصرافي لكن ما بقول أسمه) كما تغزلت في طريقة سردة قائلة (تخيلوا الحرب دي لو ما كان فيها صرفة).

وأهدت القلعة بحسب متابعات محرر موقع النيلين الناشط “الإنصرافي” أغنية الفنان الراحل محمد عبد العزيز (قلبي السراري) التي يحبها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين