السوداني: لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا ونأمل بالاتفاق على صيغ السداد





أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التزام بلاده بتسديد المستحقات الروسية على العراق، ضمن مديونية “نادي باريس”، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين البلدين لتسديدها.

وقال السوداني في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين: “لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا، ضمن مديونية “نادي باريس”، ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني”.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته العاصمة العراقية بغداد، في شباط / فبراير الماضي، موضوع المستحقات الروسية على العراق.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف في بغداد، إنه “هناك علاقات تاريخية قديمة بين روسيا والعراق، وروابط في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية”، مضيفًا أن “هناك دورًا فعالًا لشركات النفط الروسية في الاستثمار والعمل في قطاع النفط والغاز ومنها شركة “لوك أويل”.

وتابع أن “هذه الشركات لها مستحقات على الجانب العراقي، ودرسنا كيفية التعامل مع هذه المستحقات في ظل العقوبات المفروضة على روسيا، وحماية المصارف العراقية من هذه العقوبات”.

وكان الوزير العراقي، قد أشار إلى أن “اللجنة المشتركة العراقية – الروسية، التي اجتمعت قبل عام، ستجتمع، هذا العام، في بغداد لمناقشة عمل الشركات الروسية ومستحقاتها على العراق”.

وكالة “سبوتنيك”