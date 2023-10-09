جامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث التصعيد في قطاع غزة





قررت جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، بعد غد الأربعاء.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إن “الاجتماع جاء بناء على طلب فلسطين، وبرئاسة المغرب الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري”، مشيرا إلى أنه “سيتم بحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي”.

واعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس الأحد، ما حدث في قطاع غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها.

وطالب منصور، في كلمة له، “بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في القاهرة لبحث الأوضاع في قطاع غزة”، محذرا من أن “منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين”.

وقال إن “بلاده حذرت مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك”، مضيفا أن “حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين”.

ودعا المغرب، في وقت سابق، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة، عقب عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها حركة “حماس” للـ”رد على الانتهاكات الإسرائيلية”.

وأعلن القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”.

وقال الضيف في بيان: “الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي “حماس” داخل المستوطنات.

وتمكنت حركة “حماس” من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.

وكالة سبوتنيك