تبون: الجزائر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة كاملة





قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن التطورات الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تذكر الجميع بأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي.

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”، اليوم الاثنين.

ولفت تبون إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية.

وقال الرئيس الجزائري إن بلاده تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني حكومة وشعبا، حتى يحصل على حقوقه المشروعة كاملة.

ومن جانبه، شدد الرئيس الفلسطيني على “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للفلسطينيين هناك”.

ولفت محمود عباس إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيدة لوضع حد للتصعيد، لكنه أوضح أن هذا الحل لن يتم الوصول إليه دون إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكالة سبوتنيك