شاهد بالفيديو.. رد فعل طبيبة أثناء عملها و إنقاذ المصابين تفاجأت بوجود زوجها من ضمن الشهداء





تفاجأت طبيبة فلسطينية في مستشفى الشفا بغزة، أثناء عملها و إنقاذ المصابين بوجود زوجها من ضمن الشهداء.

وبدأت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس قبل يومين بهجوم كبير على “غلاف غزة”، حيث أسرت مجموعة من الضباط والجنود والرهائن المدنيين، بينما ردت إسرائيل بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة.

شاهد الفيديو:

دكتورة في مستشفى الشفا بغزة، اثناء عملها و انقاذ المصابين تفاجئت بوجود زوجها من ضمن الشهداء. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/keadq8ovhq — L A I T H (@Laith_ziod) October 9, 2023

رصد وتحرير – “النيلين”