شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تهدي شاعرها أمجد حمزة هاتف أيفون 15 وتكتب له: (تستاهل انت الماس ياسيد الحاره وضهري وسندي وسندالتي)





كشف الشاعر السوداني الشاب أمجد حمزة عن تلقيه هدية قيمة من الفنانة الشهيرة إيمان الشريف عبارة عن هاتف أيفون 15.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كتب الشاعر الشاب مشيداً بالفنانة ومتغزلاً في طيبتها وتقديرها للأخوة والصداقة الجميلة التي تجمعهما.

وقام أمجد حمزة بنشر صور الهاتف الفخم على حسابه الرسمي مع تغريدة قدم من خلالها الشكر للفنانة إيمان الشريف والتي بدورها ردت عليه بتعليق قالت فيه: (تستاهل انت الماس ياسيد الحاره وضهري وسندي وسندالتي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين