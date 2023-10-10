شاهد بالصور.. الفنانة إيمان الشريف تستعيد ذكرياتها في الخرطوم بإطلالة تجذب المتابعين





شاركت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف جمهورها ومتابعيها صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استعادت الفنانة صاحبة الجماهيرية الكبيرة من خلال الصور ذكرياتها في العاصمة الخرطوم والتي تعرضت لدمار شامل بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع.

وكتبت الفنانة إيمان الشريف على الصور التي قامت بنشرها (ياحليل الايام الجميلة) مع تعليقات مبشرة من جمهورها بعودة الخرطوم كما كانت.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين