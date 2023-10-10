شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سوداني في مصر يبكي بحرقة ويناشد الرئيس السيسي: (صاحب الشقة رفض منحي التأمين واستعان بضابط قريبه أخذ مني جواز سفري ومنحه له وتوعدني بالسجن)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك مقطع فيديو لمواطن سوداني مقيم بمصر بعث من خلاله بمناشدة للرئيس السيسي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر المواطن السوداني أيمن وهو يبكي بحرقة ويذرف الدموع بسبب ظلم تعرض له في مصر على حد تعبيره.

وقال أيمن في حديثه أن صاحب الشقة التي يقيم فيها رفض إعادة مبلغ التأمين 4500 مصري له بعد مغادرته الشقة.

وأضاف: صاحب الشقة استعان بضابط قريبه قام بأخذ جواز سفري ومنحه لقريبه المالك وطلب منه عدم تسليمي الجواز حتى أسلمه عقد الإيجار.

وتابع وهو يبكي بحرقة: الضابط توعدني بالقبض والسجن لأني لا أملك جواز سفر بعد أن قام بتسليمه لقريبه صاحب الشقة, وبكى السوداني نتيجة الظلم الذي لحق به مطالباً السلطات المصرية بإنصافه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين