مقررة أممية تأسف لتأجيل جنوب السودان لزيارتها





أعربت باولا غافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً عن أسفها، الثلاثاء، لتأجيل حكومة جنوب السودان في اللحظة الأخيرة زيارتها، المقررة من 9 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت في بيان «من المؤسف أن تكون الحكومة قررت تأجيل زيارتي الجمعة، في اللحظة الأخيرة، في حين كنت أستعد لبدء زيارة في اليوم التالي لبلد يواجه حركة نزوح داخلي على نطاق واسع مع حاجات ملحة لتأمين الحماية».

ونهاية آب/أغسطس، قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 1.5 مليون شخص نزحوا داخلياً، بسبب الحرب في السودان المجاور، وأن 665 ألف شخص نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية.

وقال برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع، إن الصراع الذي اندلع في نيسان/إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع أرغم قرابة 300 ألف جنوب سوداني على العودة إلى ديارهم.

واتّهمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، الخميس، جهاز الأمن الوطني في البلاد بفرض «نظام رقابة واسع النطاق وغير قانوني لكبح وسائل الإعلام المستقلة».

ومنذ حصولها على الاستقلال عن السودان في عام 2011، واجهت أحدث دولة في العالم أزمات متتالية، ولا تزال تواجه اندلاع أعمال عنف.

صحيفة الخليج