بالصور.. والي الشمالية يقف على ضبطيات إدارة شرطة مباحث الولاية “عملات أجنبية وذهب وموبايلات وشاشات”





وقف والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي برفقة اللجنة الأمنية وقفوا علي كمية المضبوطات التي قامت بها المباحث الجنائية والتي شملت (مصوغات ذهبية – عملات اجنبية – هواتف ذكية حديثة يفوق سعر الواحد مليون جنيه سوداني – (100) ألواح طاقة شمسية – (114) شاشة تلفزيونية – عربية (zs) مسروقة – عدد (٢) تكتك).

حيث أسفرت العملية التي نفذتها مباحث الولاية عن ضبط عدد من النساء بإحدى الشقق بمدينة دنقلا وفي معيتهن هذه المضبوطات الضخمة .

وأثنى والي الشمالية على مجهودات مباحث الولاية وما تقوم به من عمل على تعزيز الأمن والقبض على مخربي الاقتصاد الوطني، كما أعلن عن تقديم حافز مالي للقوة التي نفذت العملية.