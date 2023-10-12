تأكيدا على “دعم أميركا لإسرائيل”.. بلينكن يصل إلى تل أبيب





وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إلى تل أبيب، في إطار جولة أوسع يقوم بها في الشرق الأوسط، لإظهار تضامن واشنطن مع إسرائيل، بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس المصنفة إرهابية، وسعيا لتهدئة الصراع، وفقا لوكالة “رويترز”.

كما سيحاول بلينكن المساعدة في تأمين إطلاق سراح رهائن اختطفتهم حماس، علما أن بعضهم أميركيين.

وذكرت رويترز أيضا، أن وزير الخارجية الأميركي، “سيناقش مسألة فتح ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة، قبل اجتياح بري إسرائيلي محتمل للقطاع”.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، قد كشف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيلتقي بلينكن، الجمعة.

وكتب الشيخ، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): “في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من قبل القيادة الفلسطينية لوقف الحرب المدمرة، وفي إطار الجهد المشترك بين الأردن وفلسطين، يلتقي اليوم (الخميس) الرئيس محمود عباس في عمان مع الملك عبد الله الثاني “.

وأضاف: “من المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس يوم غد الجمعة، مع وزير الخارجية الأميركي السيد أنتوني بلينكن”.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 1200 قتيل، منذ شنّت حركة حماس هجوماً دموياً مباغتاً على إسرائيل، السبت، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني، الخميس.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان، إن عدد القتلى بلغ قرابة 1200 وعدد الإصابات بلغ حوالي 5600.

من جانبه قال مراسل “الحرة” إن عدد القتلى الإسرائيليين قد ارتفع ليصل 1300 شخصا، معظمهم من المدنيين، في حين أصيب أكثر من 2900 بجروح.

الحرة