الثروة الحيوانية: قرار إستيراد الدواجن قرار إداري للجهات المختصة بالوزارة

أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. حسن التوم في توضيح صحفي، أن القرار الاداري الخاص بإستيراد الدواجن الصادر بتاريخ 4 اكتوبر هو قرار إداري للجهات المختصة بالوزارة والادارة الفنية ولجنة الواردات، هي من تقرر بالتوصية النهائية وفق دراسة سوق مختصة مع الجهات ذات العلاقة ولم تتلقى اللجنة حتى الآن أي طلبات للإستيراد، ويتم ذلك وفق للاشتراطات الفنية وما ورد بالوسائط محض افتراء ويفتقر للدقة.