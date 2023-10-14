شاهد الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل السودانية.. الفنانة مروة الدولية تمنح زميلتها عشة الجبل نقطة بالدولار خلال حفل عيد ميلاد بالقاهرة





أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أشعلت المطربة السودانية المثيرة للجدل السوشيال ميديا وذلك بعد حضورها حفل عيد ميلاد بالقاهرة التي تقيم فيها أحيته زميلتها الفنانة عشة الجبل.

وقامت الدولية بمنح الجبلية نقطة بالعملة المصرية والدولار أثناء تقديم الأخيرة وصلة غنائية داخل الشقة التي أقيم فيها الحفل الضجة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين