شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يجري بسرعة ويهرول نحو السعودية للحاق بكفيلة حسناء يتزوجها على طريقة مواطنه





أصبح خبر زواج سعودي من أصول سودانية من حسناء سعودية الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان قد اهتموا بالخبر والفيديو للدرجة التي جعلته يتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة.

وبعد أيام من تصدر الفيديو للترند ظهر نجوم السوشيال ميديا وهم يسخرون على طريقتهم الخاصة, حيث قام أحدهم بتصوير مقطع فيديو لنفسه.

وقام الشاب بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بالجري وظهر وهو يهرول ويؤكد أنه في طريقه للسعودية من أجل الزواج من كفيلة كما فعل الشاب الذي تم وصفه بصاحب الحظ السعيد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين