شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع: (بعد استلامنا السلطة سأتزوج الفنانة إيمان الشريف بعد أن أقوم بتطليقها من زوجها) وزميله يرد عليه: (أنا غير المذيعة أبرار الأمير ما بعرس) وساخرون: (أحلام زلوط ويا بت الشريف اتشهودي)





كشف اثنين من أفراد الدعم السريع وعبر مقطع فيديو واسع الانتشار عن أمنياتهما بعد انتهاء الحرب واستلامهم السلطة بالسودان.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد كشف أحدهم عن حلمه بالزواج من الفنانة الشهيرة إيمان الشريف وذلك بعد انتهاء الحرب لصالح الدعم السريع.

وعندما أخبره زميله بأن الفنانة متزوجة وفي عصمة رجل آخر, أكد له أنه سيقوم بتطليقها من زوجها والزواج منها لشدة اعجابه بها وبوجهها الجميل على حد تعبيره.

https://www.facebook.com/reel/1043233883376548?mibextid=B7JvUZ

أما زميله فقد كشف له بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين عن اعجابه بالإعلامية والمذيعة أبرار الأمير, وقال: (أنا غير المذيعة أبرار الأمير ما بعرس).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من أمنيات وأحلام “الدعامة” وكتب أحدهم ساخراً (أحلام زلوط) ورد عليه أخر: (يا بت الشريف اتشهودي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين