شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يقتحم حفل داخل نادي ليلي في أوروبا وهو يرتدي الزي القومي “الجلابية والطاقية” ويقدم فواصل من الرقص على أنغام موسيقى الراب مع الفتيات وساخرون: (امسكوا الزول دا)





أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان ضحكات جمهور المعلقين على المقطع.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول رجل سوداني وهو يقتحم حفلاً داخل نادي ليلي بإحدى الدول الأوروبية وفقاً لما ذكر المتابعون.

الرجل الذي ظهر وهو يرتدي الزي القومي السوداني (الجلابية والطاقية) اقتحم مكان الرقص الذي كان محتشداً بالشباب والفتيات.

ودخل السوداني وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وصلة رقص على أنغام موسيقى الراب التي كانت تعمل بالنادي الليلي, وسخر المعلقين من الظهور المفاجئ للرجل وكتب أحدهم (امسكوا الزول دا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين