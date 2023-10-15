



أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، في لقاء مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة”، مشيرين إلى أهمية منع الصراع بين حماس وإسرائيل من التوسع.

ونقل بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن بلينكن التقى بالرئيس الإماراتي، في أبو ظبي لمناقشة الهجمات “الإرهابية” على إسرائيل والعمل على منع الصراع من الانتشار.

وأعرب الوزير الأميركي، وفق البيان “عن تقديره لإدانة دولة الإمارات الواضحة لهجمات حماس الشنيعة على المدنيين الإسرائيليين واستمرار المشاركة الدبلوماسية لمنع انتشار الصراع”.

كما ناقش بلينكن ورئيس الإمارات “التزامنا المشترك ببناء منطقة أكثر تكاملا وأمنا وازدهارا”، وأكدا مجددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات، وفق البيان.

وكانت الإمارات أعربت عن “استيائها الشديد” إزاء أخذ حركتَي حماس والجهاد الإسلامي مدنيين إسرائيليين رهائن في قطاع غزة، في بيان للدولة الخليجية التي طبّعت علاقاتها مع الدولة العبرية، عام 2020.

واعتبرت الخارجية الإماراتية أن هجمات حماس “ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما”، مشددة على “ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة”.

وأكد بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام” أن بلينكن ورئيس الإمارات “بحثا خلال اللقاء الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد”.

وتناول اللقاء “ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها”، وفق “وام”.

وبحث الجانبان “أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين.. مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط”.

كما استعرض الطرفان “علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

وتأتي زيارة بلينكن إلى الإمارات في إطار جولة قادته أيضا إلى السعودية وقطر والبحرين والأردن وإسرائيل في محاولة للحد من انتشار النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.

قناة الحرة