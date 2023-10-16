شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يقف مع حسناء العرب “ياسمين” في الشارع العام ويتغزل في جمالها بأبيات شعر بالدارجية السودانية والحسناء تتفاعل معه وتعبر عن خجلها (ما تحلفش)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول لقاء جمع بين شاب سوداني وإحدى حسناوات العرب في إحدى شوارع الإمارات حسبما أكد المتابعون.

وتغزل الشاب السوداني في الحسناء “ياسمين”, بأبيات شعر قام بنظمها بالدارجية السودانية, وقال في مطلع قصيدته (وحاة النعمة دي ياسمينه ما بتشبه بشر).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد عبرت الحسناء عن خجلها ولم تخفي سعادتها التي كانت واضحة على وجهها وقالت مطالبة الشاب (ما تحلفش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين