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شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور يزور سيدة سودانية في منزلها ويغني لها بعد أن منعها المرض من حضور حفله بالدوحة وجمهور مواقع التواصل: (رسالة الفن وجبر الخواطر)

2023/10/16

انهالت الاشادات على الفنان السوداني الشهير جمال مصطفى “فرفور”, وذلك بعد لفتة بارعة قام بها اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الفنان الملقب بالملك بزيارة السيدة السودانية في منزلها وذلك بعد أن علم أن السيدة لم تستطيع حضور حفله الذي أقامه بالدوحة قبل أيام.

مبادرة الفنان الشاب وجدت الإشادة والتقدير من قبل المتابعين, وكتب أحد المعلقين (شكراً فرفور دي اسمها رسالة الفن وجبر الخواطر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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